Una vittoria ex aequo, per la prima volta in 14 edizioni, al Cantario. Un testa a testa tutto al femminile a Castel del Rio che si è concluso in assoluta parità con il successo diviso a metà tra la bolognese Giulia Maria Rochira e la padovana Martina Corcione. Le due cantanti, già protagoniste qualche settimana fa a Sesto Imolese del talent canoro 'Una voce per Sesto' con il primo e terzo posto in classifica, hanno convinto la giuria dopo l'ascolto dei 15 concorrenti. La Rochira, che nel 2024 è stata eletta Miss Bologna e Miss Cinema Emilia Romagna conquistando il pass d'accesso per le prefinali nazionali di Miss Italia, ha portato sul palco alidosiano la cover 'Hurt' di Christina Aguilera mentre la Corcione quella di Josh Groban dal titolo 'You Raise Me Up'.

© Ilrestodelcarlino.it - Cantario, che successo. La vittoria è... per due. Rochira e Corcione al top: "Evento in forte crescita"