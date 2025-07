Canottaggio Fiamme Gialle Marco Prati è campione del mondo Under 23

Sullo specchio d’acqua del Malta Lake di Poznan in Polonia, a brillare piĂą di tutte è stata la stella del finanziere Marco Prati capace di vincere la medaglia d’oro ai Campionati del Mondo Under 23. Ravennate doc proveniente dalla Canottieri Ravenna, Marco è salito sul “tetto del mondo” nella specialitĂ del “doppio” Senior, insieme al compagno di barca Josef Giorgio Marvucic (Canoa San Giorgio), al termine di una finale sensazionale. Ai blocchi di partenza tutti e sei gli equipaggi avevano le carte in regola per salire sul podio rendendo, mai come questa volta, il pronostico difficilissimo. Scattato il semaforo verde, è stata l’imbarcazione dell’Irlanda a provare la fuga, seguita da Francia e Italia, con tutti gli equipaggi che ai primi 500 metri sono transitati in due secondi. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it