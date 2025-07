Cane corso insegue il padrone e lo azzanna l'uomo in fuga finisce in ospedale | elitrasportato a Roma

Paura a Terracina dove nei giorni scorsi un cane corso ha aggredito il padrone facendolo finire in ospedale. L'associazione Earth ODV chiede che sia disposta la formazione per chi possiede cani. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Blitz di Greenpeace: mascherati da Trump e cane a sei zampe di Eni s'incatenano in via del Corso - Incatenati in via del Corso mascherati da Trump e dal cane a sei zampe simbolo dell'Eni. Blitz sabato dei volontari di Greenpeace Roma per denunciare le cause intimidatorie promosse dalle compagnie dell’oil&gas nei confronti di Greenpeace.

Terracina, cane corso impazzisce: sbrana il padrone, scene atroci - Attimi di autentico terrore in una villetta alle porte di Terracina, dove un uomo di 40 anni è stato improvvisamente e violentemente aggredito dal suo cane corso.

Il suo cane corso lo attacca in giardino: uomo di 46 anni ricoverato in gravi condizioni. L’incidente ieri a Terracina - ABBONATI A DAYITALIANEWS Momenti di terrore quelli vissuti nel pomeriggio di ieri in una villetta nei pressi del cimitero di via Anxur, a Terracina, dove un uomo di 46 anni è stato aggredito dal suo stesso cane, un molosso adulto di razza corso.

