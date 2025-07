Campoli Monte Taburno annullata l’edizione 2025 di Calici di Stelle | il paese si stringe nel dolore

Tempo di lettura: 2 minuti La comunità di Campoli si ferma. Lo fa con compostezza, con rispetto e con il cuore colmo di dolore. L’edizione 2025 di “Calici di Stelle”, uno degli appuntamenti più attesi dell’estate sannita, è stata ufficialmente annullata. La decisione è arrivata nelle ultime ore, comunicata con un messaggio toccante dal Forum dei Giovani di Campoli del Monte Taburno, promotore dell’iniziativa insieme all’amministrazione comunale. Una scelta dettata da un lutto che ha colpito profondamente l’intero paese: la tragica morte di Mario e Giuseppe Roberto, due cittadini molto conosciuti e stimati, rimasti vittime di un terribile incidente lungo la Fondo Valle Vitulanese. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Campoli Monte Taburno, annullata l’edizione 2025 di “Calici di Stelle”: il paese si stringe nel dolore

