Campeggi in Toscana una settimana in tenda costa 1660 euro

Firenze, 29 luglio 2025  – L’estate 2025 conferma il trend positivo per i campeggi italiani, con prenotazioni in crescita del 6% rispetto all’anno precedente. D’altra parte sale la domanda, anche quella dei toscani, che sempre di piĂą scelgono le vacanze “essenziali”, a contatto con la natura e con un occhio al risparmio, in un contesto in cui hotel e appartamenti continuano ad avere prezzi elevati. Lo rivela l’osservatorio nazionale Federconsumatori, secondo cui il 43,2% degli italiani andrĂ in vacanza, ma spesso scegliendo formule brevi (3-5 giorni) e alloggi alternativi come tende, camper o bungalow. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Campeggi, in Toscana una settimana in tenda costa 1660 euro

In questa notizia si parla di: campeggi - toscana - settimana - tenda

