Arriva dalla Campania l’ultima notizia di coniugi o compagni(in tutti i sensi) famosi che rischiano di avere conflitti di interesse. Nulla di illecito, ci mancherebbe, ma l’opportunità di tirarsi fuori mettersi da parte non esiste. E stavolta è la giovane compagna di Vincenzo De Luca, Maddalena Cantisani, come scrive Il Fatto Quotidiano, a essere coinvolta in una vicenda che abbraccia le competenze regionali, La compagna di De Luca e la gara in cui è commissaria. Il giornale diretto da Marco Travaglio parla della, “determina in cui si dà notizia della nomina dei membri della commissione aggiudicatrice che sancirà il primo passo verso la riqualificazione dell’area di interazione porto-città. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Campania, la compagna di Vincenzo De Luca si autonomina commissaria nella gara finanziata dalla Regione