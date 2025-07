Camion prende fuoco sulla Palermo-Catania traffico bloccato all' altezza di Belpasso

A causa di un mezzo pesante in fiamme, sulla A19 “Palermo-Catania” il traffico è temporaneamente bloccato, lungo carreggiata in direzione Palermo, al km 178,800 ed in territorio di Belpasso. Sul posto sono presenti le forze dell’ordine, i vigili del fuoco e le squadre Anas per la gestione. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

