Cambogia respinge le accuse della Thailandia | Abbiamo rispettato il cessate il fuoco

La Cambogia ha respinto l’accusa della Thailandia di aver violato l’accordo di cessate il fuoco, all’indomani della firma dell’intesa raggiunta in Malesia sotto la pressione degli Stati Uniti. “Le forze armate reali cambogiane hanno rigorosamente rispettato gli ordini e gli accordi previsti dal cessate il fuoco, entrato in vigore alla mezzanotte del 28 luglio 2025”, ha fatto sapere la portavoce del Ministero della Difesa Nazionale del Regno di Cambogia, Maly Socheata. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Cambogia respinge le accuse della Thailandia: “Abbiamo rispettato il cessate il fuoco”

