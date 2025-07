Cambia la regola sui recuperi delle partite interrotte o rinviate in Serie A | quando si giocheranno

Il Consiglio della Lega Serie A ha stabilito le nuove regole riguardo le partite di Serie A sospese o interrotte, che dalla stagione 2025-2026, salvo impedimenti, dovranno disputarsi entro 24 ore dal rinvio. 🔗 Leggi su Fanpage.it

