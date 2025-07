All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. Una it-girl elegante ha bisogno di un fidanzato elegante. Da quando Dua Lipa e Callum Turner hanno ufficializzato la loro relazione due anni fa, il loro rapporto è sempre stato di grande ispirazione. Proprio come il loro stile. Ricordiamo tutti i look abbinati in pelle alla Gare du Nord di Parigi o la loro apparizione coordinata al Met Gala 2025, lei in un look Chanel, lui in Louis Vuitton. I due hanno imparato l'arte dello stile di coppia e la loro ultima uscita, in Italia, ne è la perfetta dimostrazione. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Callum Turner a Palermo indossa una polo che potrebbe decisamente fare anche al caso tuo