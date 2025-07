Calciomercato Ternana entrate ed uscite per reparto | obiettivo Zambataro per le Fere

Due operazioni in entrata e tre in uscita. Il mercato della Ternana è entrato in una comprensibile fase di stallo, come ormai di consueto a metà del guado della sessione estiva. In attesa di eventualità novità sul fronte della cessione del club il Direttore sportivo Carlo Mammarella lavora sui. 🔗 Leggi su Today.it

Ternana: Liverani confermato, nuovo stadio e calciomercato per la promozione - Una squadra forte, la ferma volontà di riprovarci e il nuovo stadio. In casa rossoverde si tenta di superare il duro colpo della mancata promozione e si guarda avanti, anche perché sarà un’estate di grande lavoro a 360 gradi.

Calciomercato Ternana, Pietro Cianci riscattato dal Catania - Il centravanti Pietro Cianci resta alla Ternana. Una operazione formalizzata nella finestra dedicata al riscatto delle opzioni (tra il 16 e 18 giugno).

Calciomercato Ternana, riscatto di Pietro Cianci e prime operazioni per le Fere: il punto sulle trattative - ‘Ora o mai più’ verrebbe da dire in questi casi. La Ternana deve decidere se riscattare o meno Pietro Cianci.

Due acquisti per la Ternana - Al ritiro rossoverde da ieri si sono uniti gli ultimi due nuovi nomi: Marcelo Orellana, italo cileno, e Ed Mc Jannet, irlandese ... Scrive rainews.it

Ternana, settimana decisiva tra il nodo cessione della società ed il calendario - TERNI Il cambio societario, il progetto stadio e clinica, il girone di serie C nel quale si giocherà, il calciomercato pronto a movimenti in entrata e in uscita. Segnala ilmessaggero.it