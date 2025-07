Calciomercato Roma Javi Puado l’ultimo nome per l’attacco | la ricerca continua

La Roma continua a lavorare con intensitĂ sul mercato e si prepara a entrare nella fase calda della campagna acquisti. Tra le prioritĂ individuate da Massara e Ranieri, su indicazione di Gasperini, c’è l’ingaggio di un esterno sinistro offensivo, tassello considerato fondamentale per completare il reparto avanzato. Secondo quanto riportato da Leggo, nelle ultime ore è spuntato un nuovo nome sul taccuino del club giallorosso: si tratta di Javi Puado, classe 1998 di proprietĂ dell’ Espanyol. L’attaccante spagnolo ha chiuso la scorsa stagione in Liga con 12 gol e 4 assist in 35 presenze, numeri che hanno attirato l’attenzione di diversi club europei, tra cui appunto la Roma. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Calciomercato Roma, Javi Puado l’ultimo nome per l’attacco: la ricerca continua

In questa notizia si parla di: roma - continua - calciomercato - javi

L’accoglienza emotiva da Roma a Bove dopo il suo collasso: “Force Edo, continua a sognare” - 2025-05-05 16:56:00 Fa notizia quanto riportato poco fa da Marca a proposito del nostro calcio: Claudio Ranieri Ha il Roma Sognando i campioni.

ATP Roma 2025: Sinner continua, c’è Cerundolo. Avanti de Minaur - Mentre va in scena il confronto di Matteo Berrettini contro Casper Ruud sul Centrale del Foro Italico, è possibile già tracciare il bilancio di una lunga giornata tennistica a Roma per gli Internazionali d’Italia 2025 in campo maschile.

Andrea Camilleri continua a vivere nella memoria di chi lo ha conosciuto da vicino: la nipote Arianna Mortelliti, lo sceneggiatore Francesco Bruni e l'ex allievo Marco Presta, che insieme ad altri suoi ex allievi lo ricordano in un serata evento al Teatro Argentina di Roma - U n nonno aperto e fuori dagli schemi, un autorevole insegnante d’arte drammatica, un collega affettuoso e riconoscente.

Javi Guerra prima alternativa a Jashari, ma piace anche a United e Atletico Madrid; Milan, chi sono le alternative a Jashari: da Javi Guerra a McKennie; Calciomercato, ultime news di oggi in diretta live.

Calciomercato Roma, sprint per Ghilardi e Wesley sempre più vicino: tutte le news del 24 luglio - Ore 13:01 – Fabrizio Romano ha riportato come l’affare tra Flamengo e Milan per Emerson Royal e quello tra Flamengo e Roma per Wesley siano ad un passo dalla chiusura. Da asromalive.it

Calciomercato Roma, messaggio alla Juve: firma per fare il titolare - Tra le diverse trame della sessione estiva di calciomercato, ce n’è una che coinvolge direttamente i giallorossi e i bianconeri ... Scrive asromalive.it