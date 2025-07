Calciomercato Napoli cosa può dare Beukema agli azzurri di Conte | VIDEO

In questo calciomercato estivo il Napoli ha acquistato il difensore centrale olandese Sam Beukema dal Bologna. I motivi nel video. Campioni d'Italia e miglior difesa nei Top 5 campionati europei: eppure il Napoli di Antonio Conte ha speso 30 milioni per assicurarsi Sam Beukema in questo calciomercato estivo. RiuscirĂ l'olandese, dopo un'ottima stagione a Bologna, a trovare spazio nelle gerarchie difensive?

