Calciomercato Napoli altra richiesta da 50 milioni | la strategia

Gli azzurri, dopo il mancato acquisto di Dan Ndoye dal Bologna, sono alla ricerca di un nuovo esterno offensivo che possa giocarsi il posto da titolare con il neo-acquisto Noa Lang. L’inizio della nuova stagione 20252026 è sempre più vicino. Il Napoli, a differenza dello scorso anno, disputerà molte partite essendo impegnato in ben 4 competizioni. L’obiettivo, dichiarato anche dal mister salentino, è quello di rendere orgogliosi i tifosi azzurri in ogni partita, provando a difendere il titolo di campioni d’Italia e senza sfigurare al ritorno in Champions League, dopo un anno di assenza. I calciatori azzurri si ritroveranno domani, per il secondo ritiro stagionale in quel di Castel di Sangro, che si terrà dal 30 Luglio al 14 Agosto, proprio prima di iniziare la nuova stagione di Serie A. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

