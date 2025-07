Calciomercato Milan nuovo attaccante | Rispunta Ramos Le ultime news

Come è noto, i rossoneri sono alla ricerca di un centravanti. Su Gazzetta.it rispunta il nome di Gonçalo Ramos per il calciomercato del Milan. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, nuovo attaccante: “Rispunta Ramos”. Le ultime news

Calciomercato, le big di Serie A fanno spese in Premier League: Hojlund è il sogno del Milan, Roma forte su Chiesa - Sembrerebbe essere sempre più vicino il rientro di Rasmus Hojlund e Federico Chiesa in Italia. L'attaccante danese sarebbe i sogno di Massimiliano Allegri che vorrebbe costruire per il Milan un attacco da top club europeo.

Calciomercato Milan, Schira: “Il Real Madrid chiede informazioni per Theo Hernandez” - Calciomercato Milan, Theo Hernandez resta nel mirino del Real Madrid. Nicolò Schira, esperto di mercato, ne ha parlato.

Calciomercato Milan, dalla Spagna: “Theo Hernandez si offre al Real Madrid” - Continuano le voci di calciomercato sul Milan. Secondo Marca, Theo Hernandez si sarebbe offerto al Real Madrid.

Calciomercato Milan, in attacco rispunta Ramos: l’investimento previsto.

Calciomercato Milan, Tare guarda a casa PSG per rinforzare l’attacco: l’ultima grande idea porta a lui. Le ultimissime notizie - Calciomercato Milan, Tare guarda a casa PSG per rinforzare l’attacco: l’ultima grande idea porta a lui. Lo riporta milannews24.com

Calciomercato Milan News/ Emerson ha accettato la Turchia, Ramos il sogno in attacco (21 luglio 2025) - Il calciomercato Milan può salutare anche Emerson Royal in direzione Turchia. Riporta ilsussidiario.net