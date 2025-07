Calciomercato Milan gli scenari possibili della telenovela Jashari

Ardon Jashari vuole trasferirsi al Milan in questo calciomercato estivo, ma il Bruges non lo molla. Neanche dopo l'ultimo rilancio rossonero. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, gli scenari possibili della telenovela Jashari

Calciomercato, le big di Serie A fanno spese in Premier League: Hojlund è il sogno del Milan, Roma forte su Chiesa - Sembrerebbe essere sempre più vicino il rientro di Rasmus Hojlund e Federico Chiesa in Italia. L'attaccante danese sarebbe i sogno di Massimiliano Allegri che vorrebbe costruire per il Milan un attacco da top club europeo.

Calciomercato Milan, Schira: “Il Real Madrid chiede informazioni per Theo Hernandez” - Calciomercato Milan, Theo Hernandez resta nel mirino del Real Madrid. Nicolò Schira, esperto di mercato, ne ha parlato.

Calciomercato Milan, dalla Spagna: “Theo Hernandez si offre al Real Madrid” - Continuano le voci di calciomercato sul Milan. Secondo Marca, Theo Hernandez si sarebbe offerto al Real Madrid.

#Jashari é la vicenda di #Calciomercato più intricata dell'estate. Trattativa che continua a riempirsi di sfaccettature particolari. La manovra #JaviGuerra è un'operazione di #Mercato vera e propria del #Milan oppure é volta solamente a mettere pressione al

L'acquisizione di Luka Modric da parte del Milan: un colpo di mercato che ridefinisce gli equilibri della Serie A e apre nuovi scenari nel campionato italiano

Ultima offerta per Jashari, Bruges negativo, caccia al centravanti: Rossoneri a Perth; Jashari e Douè, il Milan non molla: Pobega e E.Royal ricavi importanti; Calciomercato Milan, Allegri inizia la stagione e aspetta Jashari. Piacciono Pubill e Retegui.

Milan, Jashari in bilico: nuovo mediano per Allegri - Sempre più lontano Jashari: spunta la nuova occasione a centrocampo ... calciomercato.it scrive

Calciomercato Milan, per Jashari è ormai una guerra di nervi con il Bruges - I fatti dicono questo: Igli Tare sta cercando di regalare a Massimiliano Allegri il centrocampista svizzero, ... Da msn.com