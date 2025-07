Calciomercato Juventus | tre big in partenza il club punta a incassare 90 milioni di euro con cui dare l’assalto agli obiettivi Il piano

della dirigenza. La Juventus è pronta a cedere Douglas Luiz, Dusan Vlahovic e Timothy Weah nel più breve tempo possibile, con l'obiettivo di raccogliere 90 milioni di euro da reinvestire sul mercato. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il club bianconero ha deciso di alleggerire la rosa, liberandosi di alcuni giocatori che non rientrano nei piani di Igor Tudor e, al contempo, ottenere risorse economiche fondamentali per l'acquisto di nuovi rinforzi.

Calciomercato Juventus, Nico Gonzalez sacrificabile: obiettivo 30 milioni - Riuscire a tornare competitiva per la corsa allo Scudetto è l’ obiettivo della Juventus, che vuole di conseguenza vivere un calciomercato da protagonista.

Juventus, Guardiola fa spesa alla Continassa: triplo obiettivo e 70 milioni | CM.IT - Non c’è solo Cambiaso nel mirino del tecnico del Manchester City in vista del prossimo mercato estivo Tutto ancora in gioco per la Juventus nella corsa per un posto in Champions League, con l’1-1 nello scontro diretto contro la Lazio che ha lasciato l’amaro in bocca e tanti rimpianti ai bianconeri di Tudor.

Juventus, comunicato UFFICIALE: accordo da 69 milioni di euro - Il club bianconeri ha reso noto i termini dell’intesa: ecco tutte le cifre con le annesse ripartizioni a bilancio.

Tensione Marsiglia-Juventus per Weah: il club ha messo sul piatto 15 milioni di euro, gli stessi dell’accordo con il Nottingham Forest. Ma ora Comolli chiede 20 milioni. Timothy deluso, vuole fortemente giocare al Velodrome nella prossima stagione. Agenti Vai su X

Juve, si cambia sulle fasce ? L’accordo tra Weah e il club di Roberto De Zerbi c’è già , manca quello con la Juventus, che conta di incassare una quindicina di milioni dalla cessione dello statunitense. Serve un esterno a tutta fascia che possa macinar Vai su Facebook

Juventus, i ricavi al Mondiale per Club sono quasi 28 milioni di euro; Quanto hanno guadagnato tutti i club al Mondiale: Inter in TopTen con 32 milioni, Juventus solo 23; Pioggia di soldi per la Juventus al Mondiale per club: già incassati 28 milioni di euro.

Juventus, Hjulmand costa 50 milioni: partenza di Douglas Luiz può sbloccare l’affare - Morten Hjulmand è il primo obiettivo della Juventus per rinforzare il centrocampo. Da it.blastingnews.com

Bye Bye Juve, Guardiola insaziabile: al City per 57 milioni - Il Manchester City torna alla carica e mette sul piatto 57 milioni per un talento difensivo: la Juve con le spalle al muro ... Si legge su calcioblog.it