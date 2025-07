Calciomercato Juventus | il Milan punta due obiettivi bianconeri Allegri li ha individuati per rinforzare la rosa del Diavolo! Di chi si tratta e qual è la situazione ad ora

Calciomercato Juventus: il Milan si inserisce per due obiettivi bianconeri, Allegri li vuole per rinforzare la rosa rossonera! Di chi si tratta. Il calciomercato Milan entra nel vivo con una richiesta precisa e inequivocabile del nuovo tecnico, Massimiliano Allegri: serve un “vero marcatore”, un difensore roccioso e carismatico in grado di blindare la retroguardia, un leader in stile Giorgio Chiellini. Come riportato dal giornalista Daniele Longo, questa esigenza ha spinto il club, guidato dal Direttore Sportivo Igli Tare, a concentrarsi sui migliori talenti italiani del ruolo. Giovanni Leoni è l’obiettivo numero uno: si apre la sfida all’Inter. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Calciomercato Juventus: il Milan punta due obiettivi bianconeri, Allegri li ha individuati per rinforzare la rosa del Diavolo! Di chi si tratta e qual è la situazione ad ora

In questa notizia si parla di: allegri - milan - calciomercato - juventus

Agresti: “Milan? Con Allegri c’è ottimismo per il futuro. La squadra…” - Sulle colonne de La Gazzetta dello Sport, Stefano Agresti ha parlato del Milan e del nuovo tecnico rossonero, Massimiliano Allegri

Ravezzani: “Allegri? Ci hanno detto che andrà al Milan. Su Conte dico…” - Intervenuto a Tmw Radio, Fabio Ravezzani ha parlato del futuro di Massimiliano Allegri, tecnico accostato anche al Milan

Milan, nuovi contatti per il terzino: Allegri approva la scelta - Milan scatenato sul mercato, dopo Ricci, la societĂ rossonera lavora ai diversi colpi: nuovo nome in arrivo per la difesa.

Chi arriva, chi è partito, chi è rimasto: la serie A 2025/2026 riparte dagli allenatori https://golditacco.it/serie-a-2025-2026-allenatori/… via @GolDiTacco #SerieA #Allegri #Milan #Sarri #Lazio #Gasperini #Roma #Juventus #Calciomercato #CalciomercatoRoma Vai su X

Lele non ha dubbi: il Milan ha fatto un grande colpo prendendo Max Allegri. Adani analizza il nuovo Milan: ONLINE su YouTube e Spotify! #vivaelfutbol #allegri #milan #calciomercato #adani Vai su Facebook

Calciomercato, Milan e Juventus lavorano allo scambio tra Vlahovic e Thiaw: le cifre e il piano; Calciomercato Milan, Moretto: “Vlahovic tra gli agenti e l’insistenza di Allegri”; Milan, buona la prima per Allegri: 3-0 alla squadra di Oddo. Tra conferme e novità : cosa ha detto il campo.

Calciomercato Milan, Vlahovic e la dirigenza sono ai ferri corti e Allegri e Tare hanno le idee chiare: cosa sta succedendo - Calciomercato Milan, Vlahovic e la dirigenza sono ai ferri corti e Allegri e Tare hanno le idee chiare: cosa sta succedendo. Da milannews24.com

Calciomercato Milan, che intrigo con Morata! L’attaccante è furioso con il Galatasaray: il motivo e gli aggiornamenti - L’attaccante ex Juve è furioso con il Galatasaray: il motivo e gli aggiornamenti sul suo futuro L’estate 2025 si apre con un intrigo di calciomercato che coinvolge ... Lo riporta calcionews24.com