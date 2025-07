Calciomercato Juve | avviati i primi contatti i bianconeri hanno in mente anche questo giocatore come alternativa! L’idea di Comolli è stata svelata

Calciomercato Juve: i bianconeri hanno avviato i primi contatti, c’è anche questo giocatore nel mirino di Comolli. Tutti i dettagli. Il calciomercato Juve ha scelto il suo rinforzo per l’attacco, ma la trattativa, pur avendo basi solide, resta complessa e legata a doppio filo al mercato in uscita. Come riportato dall’esperto di mercato Alfredo PedullĂ , la prioritĂ assoluta per la dirigenza bianconera è quella di riportare a Torino Randal Kolo Muani, ma per non farsi trovare impreparata di fronte alle difficoltĂ con il PSG, la Signora ha giĂ avviato contatti esplorativi per un’alternativa di caratura mondiale: Darwin Nunez. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

