Calciomercato Inter, mercato bloccato in uscita! Affondi per Lookman e Leoni in stand-by a causa delle mancate cessioni. Il calciomercato Inter è pronto a intensificare le manovre sul mercato in entrata, a cominciare dal rilancio decisivo per Ademola Lookman, esterno offensivo dell’Atalanta. Subito dopo, i nerazzurri intendono accelerare anche sul fronte difensivo, dove il primo obiettivo resta Giovanni Leoni, classe 2006 del Parma. Tuttavia, come evidenziato da un dirigente dell’Inter a La Repubblica, l’ intera strategia rischia di rimanere bloccata a causa della paralisi delle uscite. Uno dei casi piĂą emblematici è quello di Mehdi Taremi. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Calciomercato Inter, mercato bloccato in uscita! Un dirigente spiega la situazione a La Repubblica