Calciomercato Atalanta pressing per l’erede di Retegui Non è da escludere un grande colpo dall’estero

Calciomercato Atalanta, pressing per comprare il centravanti erede di Mateo Retegui. Nuove indiscrezioni su quella che sarĂ la nuova punta nerazzurra Una delle prioritĂ del calciomercato Atalanta è sicuramente quella di comprare colui che sarĂ l’erede di Mateo Retegui: il tempo stringe e la Dea ha la necessitĂ di acquistare una punta importante per alzare . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Calciomercato Atalanta, pressing per l’erede di Retegui. Non è da escludere un grande colpo dall’estero

In questa notizia si parla di: calciomercato - atalanta - erede - retegui

Calciomercato Atalanta, in cinque pronti a dire addio - Sarà  ancora una volta Champions League, l'Atalanta fronteggerà le grandi del calcio europeo anche l'anno prossimo e la certezza è arrivata con la vittoria contro la Roma dell'ultimo turno di campionato.

Calciomercato Atalanta, obiettivo rinforzare il centrocampo: tre nomi nel mirino per l’estate. L’indiscrezione - Calciomercato Atalanta, occhi puntati su tre centrocampisti considerando la possibile cessione di Ederson.

Atalanta, Gasperini: “Andare alla Roma? C’è un allenatore troppo forte… Non facile ripetersi, sono preoccupato” | Calciomercato - 2025-05-19 20:52:00 Avrebbe del clamoroso, e quindi prendiamo con le pinze l’ultima notizia di Calciomercato.

Atalanta, si pensa a Mikautadze come erede di Retegui: la Dea ci prova https://oggisportnotizie.it/2025/07/atalanta-mikautadze-calciomercato/… Vai su X

Atalanta, si cerca un erede di Retegui: occhio al possibile ritorno di Beto in Serie A, la situazione; Calciomercato Atalanta, come prosegue la caccia al post Retegui? I nomi caldi; Atalanta, caccia all’erede di Retegui. I tre profili più simili (e acquistabili) secondo i dati.

Calciomercato Atalanta, l’erede di Retegui arriva dalla Serie A e ultimissime Lookman - Tengono banco le operazioni di mercato dell'Atalanta in vista delle prossime settimane. Secondo fantamaster.it

Atalanta, si cerca un erede di Retegui: occhio al possibile ritorno di Beto in Serie A, la situazione - Juric ha bisogno di un altro attaccante per far fronte ai tanti impegni della prossima stagione Norberto Beto Betuncal annusa ancora il profumo di un ritorno in Serie A, dove ha fatto parlare molto di ... Da calciomercato.com