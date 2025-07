Calcio Serie D Poggibonsi | avanti con il lavoro Attesa per le prime amichevoli

La nuova settimana di preparazione dei Leoni, è iniziata ieri con un incontro fra tutte le componenti giallorosse. Insieme anche con l’amministrazione comunale di Poggibonsi, rappresentata nella circostanza dall’assessore allo sport, Filippo Giomini. Il presidente Giuseppe Vellini, i dirigenti, gli addetti ai lavori, lo staff e i calciatori si sono radunati allo stadio Stefano Lotti per un incontro introduttivo dei contenuti dell’annata agonistica, proprio in coincidenza del via alla fase completa degli allenamenti, ovvero con le sedute mattutine e pomeridiane sul rettangolo di gioco. Obiettivo, coesione fra tutti gli attori dell’universo di viale Marconi: questo l’argomento conduttore, nel momento di condivisione che è è andato in scena nell’occasione stessa. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Calcio Serie D. Poggibonsi: avanti con il lavoro. Attesa per le prime amichevoli

Calcio serie D. Poggibonsi a caccia di un portiere dopo l’addio di Pacini. I leoni potrebbero scommettere sul giovane Baracco - Si prospetta un cambio di strategia per il Poggibonsi, pronto ad affidarsi al contributo di portieri Under.

Calcio Serie D. Il Poggibonsi studia un doppio e interessante colpo. Nei mirino il centrocampista Borghi e la punta Boriosi - Emergono i primi nomi per il Poggibonsi edizione 2025-2026 in serie D. Niente di ufficiale, visto che per le formalizzazioni dei legami occorre attendere come si sa la fatidica data di martedì 1 luglio.

Calcio serie D. Us Poggibonsi. Confermato. Federico Borri - E’ lui adesso l’unico componente della rosa a rappresentare la continuità con la stagione del salto del Poggibonsi dall’Eccellenza 2021.

