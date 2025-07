Calcio serie C Gubbio l’esordio è in trasferta a Rimini

Dopo la composizione del girone, con il Gubbio inserito anche quest’anno all’interno del raggruppamento B, la Lega Pro ha diramato anche i calendari per il prossimo campionato di Serie C. Si parte il prossimo 24 agosto e si finirĂ il 26 aprile 2025, con tre turni infrasettimanali previsti, previsti per mercoledì 24 settembre 2025, mercoledì 11 febbraio e mercoledì 4 marzo 2026. I rossoblĂą di mister Di Carlo inaugureranno la competizione in trasferta al "Romeo Neri" di Rimini, ma poi giocheranno al "Barbetti" per la seconda e terza partita del girone d’andata. Il 31 agosto sfida alla neopromossa Sambenedettese, mentre una settimana dopo arriva il Perugia, con il ritorno al "Curi" previsto per il weekend del 18 gennaio. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Calcio serie C. Gubbio, l’esordio è in trasferta a Rimini

