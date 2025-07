Calcio femminile la Nigeria torna a casa dopo il trionfo in Coppa d' Africa

Una folla di tifosi si è radunata all'aeroporto di Abuja, capitale della Nigeria, per salutare il ritorno a casa delle calciatrici della nazionale femminile, fresca vincitrice della Coppa d'Africa. Le ragazze sono state accolte come delle eroine tra un tripudio di bandiere, canti e danze locali.

Con una rimonta spettacolare sulla squadra di casa (il #Marocco), la #Nigeria conquista il suo decimo titolo continentale nella finale della Coppa d’Africa femminile (@CAFwomen). Vai su X

