Calcetto È tempo di finali per la Lido League Stasera ultimo atto al Pardini Sporting Center

È tempo di finali per la Lido League Futsal, in svolgimento al Pardini Sporting Center di Lido di Camaiore. Partiamo dalla Lido League, dove in finale se la vedranno Onoranze Funebri Ferrante e i campioni in carica della Farmacia ModernaImpresa Edile Adorni. Percorso assai differente quello delle due finaliste. Il Ferrante ha liquidato con un netto 13-5 il Bar Bini. Protagonisti dell'incontro Bini 5 e Riad 4, ma a segno vanno anche Ali 2, Scardina e Ricci. I centri di Aquilante 2, Stefanutto 2 e Camaiani servono solo per rendere il divario meno grande. Molto più equilibrio tra Farmacia ModernaImpresa Edile Adorni e NYF Tenuta Mariani, finita 4-3 e decisa da un centro di Faccioli a 1' dai supplementari.

