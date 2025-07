Calata Paita apertura a ore Spunta un cancello all’ingresso | Chiusa di notte per sicurezza

"Comportamenti non corretti e utilizzi impropri dell’area", compreso lo "scassinamento dei bagni pubblici ed episodi di vandalismo sulle attrezzature che sono state ritrovate poi in mare". Sono queste le principali motivazioni che hanno portato l’AutoritĂ di sistema portuale del Mar Ligure orientale a emanare un’ordinanza per la regolamentazione dell’area pubblica di Calata Paita. Un documento, quello dell’Authority portuale, con cui si dispone il posizionamento di "un cancello nella zona di accesso all’area" che dovrĂ rimanere chiuso "nei periodi notturni di inutilizzo della stessa", al fine di garantirne la sicurezza e l’integritĂ . 🔗 Leggi su Lanazione.it

