Calafiori si fa male in amichevole Italia e Arsenal in apprensione | è uscito dal campo zoppicando

Riccardo Calafiori si fa male in amichevole, Arsenal in apprensione e Nazionale Italiana in allerta per settembre: nuovo infortunio per il difensore contro il Newcastle. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Ed arriva anche il momento dell'esordio stagionale del Milan, che in quel di Singapore affronterĂ l'Arsenal di Mikel Arteta, nella partita che segna il ritorno di Massimiliano Allegri sulla panchina rossonera.

Il Bologna ci ha venduto dei giocatori di cristallo...: lo sfogo dei tifosi dell'Arsenal dopo l'ennesimo infortunio di Calafiori; Milan di Allegri ko a Singapore: 1-0 dell'Arsenal; FINALE Arsenal-Milan 1-0. Decide Saka al 53'. Super Torriani: quattro parate nel finale.

Arsenal, si ferma Calafiori: brutte notizie anche per la Nazionale? Le ultime - Arsenal, si fa male Calafiori in amichevole contro il Newcastle: ansia per i Gunners e anche per la nazionale italiana Prosegue la preparazione estiva dell'Arsenal, che sogna di interrompere un digiun ...

Arsenal, Calafiori: "Speriamo sia l'anno buono. Gattuso? Mi ha fatto una bellissima impressione" - Le parole del difensore italiano dell'Arsenal dopo l'amichevole contro il Milan di Massimiliano Allegri: focus su club, nazionale e futuro