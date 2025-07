Cade dalla bici bimbo di 8 anni in prognosi riservata

Un bambino di 8 anni di Mazzarino, in provincia di Caltanissetta, è in prognosi riserata dopo aver riportato gravi ferite alla pancia a causa di una caduta in bici. Il bimbo, in seguito ad una brusca frenata, sarebbe finito violentemente contro il manubrio che gli ha bucato lo stomaco. Dalla centrale del 118 di Caltanissetta è stato inviato l’elisoccorso. Gli operatori sanitari dopo averlo intubato. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Cade dalla bici, bimbo di 8 anni in prognosi riservata

