Bus emergenza vandali | Presidio fisso a bordo per le nuove linee notturne sul litorale

Viste le ripetute segnalazioni da parte del personale di Autolinee Toscane in merito ad episodi di vandalismo e comportamenti incivili, ci uniamo alla richiesta di Autolinee Toscane di chiedere alla Questura di Pisa un'intensificazione dei controlli, in particolare nelle fasce orarie interessate dal servizio serale e notturno in rientro dal Litorale, in modo da prevenire ulteriori episodi che possono mettere a repentaglio la sicurezza dei viaggiatori e del personale viaggiante". L'appello arriva dall'assessore all'urbanistica e mobilità del Comune di Pisa, Massimo Dringoli, che ha annunciato di aver richiesto ad Autolinee Toscane l'attivazione di corse supplementari serali e notturne della Linea 20 tra il Litorale e la città, per venire incontro alle numerose richieste avanzate da cittadini e famiglie pisane, che lamentavano la carenza di un servizio serale e notturno in grado di consentire ai ragazzi di poter rientrare a Pisa da Tirrenia con i mezzi pubblici.

