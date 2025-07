Burnout e stress al Sant’Orsola? Il policlinico replica | Allarme ingiustificato

Il sindacato Fp-Cgil di Bologna ha denunciato un aumento di casi di burnout e di infortuni dovuti allo stress avvenuti nelle ultime due settimane al policlinico Sant’Orsola. La causa, per la sigla, sarebbe riconducibile alle “condizioni insostenibili” dovute alla “strutturale” carenza di. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Dirigenti scolastici, la solitudine del comando: “Non riesco a staccare mai”. Una professione al limite tra stress, burnout e sacrifici personali. Il report ANP-Lumsa - Quasi 1.800 dirigenti scolastici hanno partecipato all’indagine ANP-LUMSA, presentata dal presidente nazionale ANP Antonello Giannelli al Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara.

"Sotto stress lavorativo cronico. Siamo tutti a rischio burnout". L’allarme degli agenti della Locale - Poco personale e un carico di lavoro eccessivo. "Siamo a rischio burnout", è il grido d’allarme degli operatori di Polizia locale.

Scuola e donne: tra burnout, stress e diritti ancora negati - Durante il congresso Equalpro sul lavoro delle donne nella scuola e nel pubblico impiego, esperti, sindacalisti e rappresentanti istituzionali hanno affrontato i nodi critici legati a stress, burnout e salute mentale delle lavoratrici, con un focus particolare sulle docenti.

Burnout e stress al Sant’Orsola? Il policlinico replica: “Allarme ingiustificato”; Infermieri in fuga dal pubblico, Nursing Up: nel 2024 oltre 20mila dimissioni; «Ho fatto l'infermiera per aiutare gli altri. Ma mi pento: è un lavoro che logora presto, siamo tutti in burnout».

«Ho fatto l’infermiera per aiutare gli altri. Ma mi pento: è un lavoro che logora presto, siamo tutti in burnout» - Viola Di Lembo, 47 anni, infermiera al Pronto soccorso dell'ospedale Sant’Orsola di Bologna racconta le condizioni di chi lavora come lei, tra orari impossibili, aggressioni e minacce ... Secondo msn.com

