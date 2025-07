Buoni libro ok della Giunta di Bari all' erogazione per l' anno scolastico 2025 26

La Giunta cittadina ha approvato oggi la delibera che conferma l’erogazione di buoni libro in formato digitale, anche per l’anno scolastico 202526, quale modalità di attuazione della fornitura totale o parziale dei libri di testo in favore dei ragazzi frequentanti le scuole secondarie di I e II. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Buoni libro per l’anno scolastico 2025-2026: come e fino a quando fare richiesta - Il servizio Pubblica Istruzione del Comune di Foggia informa che fino al 4 agosto è possibile presentare la domanda per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo e/o sussidi didattici per l’anno scolastico 2025/2026.

Buoni libro 2025/26: online il bando, come richiedere il contributo - È online l’avviso pubblico per richiedere i buoni libro per l’anno scolastico 2025/26, destinati a studenti e studentesse delle scuole di primo e secondo grado a Roma.

