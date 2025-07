Buonabitacolo a lutto | addio al giovane papà vittima dell' incidente

Buonabitacolo a lutto, per la tragica scomparsa di Vincenzo Casalnuovo, 40enne vittima dell'incidente di ieri, lungo l’A2 del Mediterraneo. Tra Petina e Sicignano, l'uomo ha perso il controllo della guida ed è finito con la sua Fiat contro un camion. Condotto in condizioni disperate in ospedale. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

In questa notizia si parla di: buonabitacolo - lutto - vittima - incidente

Capaccio, dramma in mare: si tuffa e non riemerge, morto 57enne; Cecchina in lutto per la morte di Danilo Roselli, vittima dell'incidente stradale a Cisterna - Il Mamilio; Il tragico addio di Vincenzo Casalnuovo: lutto a Buonabitacolo.

Lutto a Buonabitacolo, Vincenzo muore in un incidente stradale: stava tornando da moglie e figlio - La comunità di Buonabitacolo è in lutto per la scomparsa di Vincenzo Casalnuovo, falegname e padre di famiglia. Riporta vesuviolive.it

Buonabitacolo, morto in un incidente Vincenzo Casalnuovo: sarà lutto cittadino - Sarà proclamato il lutto cittadino nel giorno dei funerali per onorare Vincenzo Casalnuovo, falegname di Buonabitacolo, deceduto ieri pomeriggio in seguito a un tamponamento lungo ... Come scrive ilmattino.it