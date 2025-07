Buon compleanno Daniele Rugani, Rosalba Diana, G ian Piero Reverberi, Piero Marrazzo, Enzo G. Castellari, Claudio Fabi, Vincenzo Mattina, Mircea Lucescu, Valeria Fedeli, Fausto Landini, Mario Giro, Laura Molteni, Laura Venittelli, Nunzia Catalfo, Davide Sinigaglia. Oggi 29 luglio compiono gli anni: Rosalba Diana, opinionista; Agata (Goti) Herskovits Bauer, reduce di Auschwitz; Lucia Marcucci, artista, scrittrice; Paolo Toselli, ex arbitro di calcio; Enzo G. Castellari, regista, sceneggiatore; Gian Piero Reverberi, compositore, arrangiatore, direttore d’orchestra; Claudio Fabi, musicista, compositore, discografico; Vincenzo Mattina, sindacalista, politico; Gabriella Giorgelli, attrice; Tano d’Amico, fotografo; Massimo Carboni, giornalista, conduttore radio; Riccardo Innocenti, ex calciatore; Pierangelo Belli, ex calciatore. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Buon compleanno Claudio Fabi, Daniele Rugani, Rosalba Diana…