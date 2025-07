Bulgaria passeggera Ryanair resta a terra in lacrime – Video

SOFIA – Una scena drammatica si è consumata nei giorni scorsi all’aeroporto internazionale di Sofia, in Bulgaria, dove una passeggera è stata lasciata a terra dal personale Ryanair perché il suo bagaglio a mano sarebbe risultato fuori misura. Le immagini, riprese da un altro viaggiatore e diventate virali sui social, mostrano la donna in lacrime, in ginocchio davanti al gate, mentre implora disperatamente di essere ammessa a bordo del volo per Vienna. Secondo i testimoni, la passeggera avrebbe tentato più volte di dimostrare che la sua borsa rientrava nelle dimensioni consentite dal regolamento della compagnia low cost, inserendola – con evidente sforzo – nell’apposito misuratore. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

