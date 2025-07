Buchanan Inter adesso è anche ufficiale! Il canadese passa a titolo definitivo al Villarreal I dettagli

Buchanan Inter, il canadese saluta l’Italia e riparte dalla Liga: cinque anni con il Villarreal dopo il prestito, è ufficiale il trasferimento. È arrivata anche l’ufficialità : Tajon Buchanan lascia l’ Inter e si trasferisce a titolo definitivo al Villarreal CF, dove ha firmato un contratto quinquennale fino al 30 giugno 2030. L’annuncio è stato comunicato nella giornata di oggi attraverso i canali ufficiali di entrambi i club. L’esterno offensivo canadese, classe 1999, aveva già giocato in prestito al Villarreal nella seconda metà della scorsa stagione, totalizzando 13 presenze, un gol e due assist. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Buchanan Inter, adesso è anche ufficiale! Il canadese passa a titolo definitivo al Villarreal. I dettagli

