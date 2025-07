Brunetta | Chinnici diede l’impulso determinante alla lotta alla criminalità organizzata

ROMA – “Ricordiamo Rocco Chinnici come il magistrato che diede l’impulso determinante alla lotta alla criminalitĂ organizzata, creando il pool antimafia di Palermo. Maestro di Giovanni Falcone, Chinnici fu anch’egli vittima di una strage, insieme agli uomini della sua scorta: il maresciallo Mario Trapassi, l’appuntato Salvatore Bartolotta e Stefano Li Sacchi, portiere dello stabile in cui abitava la famiglia Chinnici. Nell’anniversario dell’attentato, ci impegniamo a conservare e diffondere la memoria di un grande servitore dello Stato. Rinnoviamo la nostra vicinanza ai familiari di Rocco Chinnici che, a 42 anni di distanza, in questi giorni vedono riaccendersi il dolore, lenito solo dal ricordo indelebile degli anni vissuti assieme”. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

