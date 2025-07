Bruce Willis non cammina più | peggiorano le sue condizioni

. La battaglia silenziosa della star contro la demenza frontotemporale. Bruce Willis PH IG Momenti di apprensione per Bruce Willis: il divo che ha reso indimenticabili eroi imperfetti e coraggiosi come John McClane sta affrontando una battaglia silenziosa e implacabile. Secondo People, le sue condizioni di salute si sarebbero aggravate al punto da impedirgli di leggere, parlare o camminare. Una notizia che scuote, anche se non del tutto inaspettata, considerando la diagnosi di demenza frontotemporale ricevuta ormai due anni fa. Da allora, Bruce si è allontanato dai riflettori, protetto da un silenzio che non è mai stato disinteresse ma una forma discreta di rispetto. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com © Bollicinevip.com - Bruce Willis non cammina più: peggiorano le sue condizioni

