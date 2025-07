Brenda Lodigiani torna single finita la storia con il compagno Federico Teoldi | Ora ho scaricato Tinder

Dopo anni di relazione e la nascita dei loro due figli Olivia e Tobia, è finita la storia tra Brenda Lodigiani e il compagno Federico Teoldi. A confermarlo è stata la stessa imitatrice e attrice in un'intervista: "Per ora non ho molta voglia di stare sul mercato". 🔗 Leggi su Fanpage.it

GialappaShow: perché ci siamo innamorati di Brenda Lodigiani e Giulia Vecchio - Annalisa, ma soprattutto Miriam. Milly Carlucci e poi Monica Setta. C'è ancora speranza per i "nuovi" comici in Italia? Assolutamente.

Bake Off Italia: via Benedetta Parodi, dentro Brenda Lodigiani. L'azzardo premierà? - Dopo 12 anni, la conduttrice lascia lo storico programma di Real Time cedendo il posto all'attrice e imitatrice del GialappaShow

Brenda Lodigiani al timone di Bake Off Italia, l’annuncio su Instagram. Benedetta Parodi lascia dopo 12 anni - Milano, 6 maggio 2025 – Tutto pronto per una nuova edizione – la tredicesima – di ‘Bake Off Italia – Dolci in forno’, il cooking show targato BBC, prodotto da Banijay Italia per Warner Bros.

