Bremer Juve conto alla rovescia per il rientro in campo | nuovo messaggio social del brasiliano tifosi impazienti – FOTO

Bremer Juve, conto alla rovescia per il rientro in campo: nuovo messaggio social del brasiliano, tifosi bianconeri impazienti di rivederlo – FOTO. Gleison Bremer  sta tornando. Il difensore centrale brasiliano della Juve  ha pubblicato nelle ultime ore un messaggio molto significativo sul proprio profilo Instagram, accompagnato da una foto che lo ritrae in campo, con il pallone tra i piedi. La didascalia è breve ma eloquente: « Missed my best friend for life », ovvero: « Mi è mancato mio migliore amico per la vita ». Un riferimento chiaro al calcio e alla sensazione di tornare a contatto con il campo, dopo settimane di assenza per infortunio. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

