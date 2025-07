Borsa | Milano sale +0,5% balza Bper scivola Stellantis

Piazza Affari si conferma positiva nella prima mezz'ora di scambi, con l'indice Ftse Mib in crescita dello 0,51% a 40.943 punti. Sugli scudi Bper (+2,74%), che lo scorso 25 luglio ha chiuso con l'80% l'Opas su Popolare Sondrio (+1,68%). In luce anche Stm (+1,86%), che ha confermato gli investimenti in Italia al tavolo convocato al Mimit, seguita da Leonardo (+1,45%) e Mediobanca (+1,42%). Cede Stellantis (-3,8%) dopo i conti dei primi 6 mesi, con una perdita netta di 2,3 miliardi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Borsa: Milano sale (+0,5%), balza Bper, scivola Stellantis

In questa notizia si parla di: stellantis - bper - borsa - milano

Borsa: Milano tiene con Stm e le banche, vendite sull'export. Giù Iveco, Leonardo, Stellantis, Campari, Moncler, ok Bpm e Bper #ANSA Vai su X

Borsa: Milano sale (+0,5%), balza Bper, scivola Stellantis; Borse oggi in diretta | Il Ftse Mib azzera il rialzo e chiude sulla parità . Bene Stm, giù Iveco, Leonardo e Stellantis; Borsa: Milano tiene con Stm e le banche, vendite sull'export.

Borsa: Milano sale (+0,5%), balza Bper, scivola Stellantis - Piazza Affari si conferma positiva nella prima mezz'ora di scambi, con l'indice Ftse Mib in crescita dello 0,51% a 40. Da quotidiano.net

Milano in rialzo, DAX in calo: focus su Iveco e Stellantis - L’accordo commerciale tra Stati Uniti e Unione Europea offre ben poco da festeggiare per l’Europa secondo Carmignac. milanofinanza.it scrive