Borsa | Europa apre contrastata Parigi -0,03% Londra +0,1%

Apertura poco mossa per le principali Borse europee. Parigi cede lo 0,03% a 7.798 punti, Londra guadagna lo 0,1% a 9.090 punti, Francoforte guadagna lo 0,34% a 24.051 punti e Madrid lo 0,08% a 14.235 punti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Borsa: Europa apre contrastata, Parigi -0,03%, Londra +0,1%

In questa notizia si parla di: parigi - londra - borsa - europa

Donnarumma propone una rete metropolitana transfrontaliera e un collegamento Londra-Parigi al 2029 - L’amministratore delegato del gruppo Ferrovie dello Stato, Stefano Donnarumma, ha recentemente lanciato un appello rivolto ai principali operatori ferroviari europei, invitandoli a realizzare un sistema che assomigli a un servizio metropolitano transfrontaliero.

Borsa: Europa positiva in chiusura, Parigi +1,37%, Londra +0,59% - Chiusura in rialzo per le principali borse europee. Parigi ha guadagnato l'1,37% a 7.850 punti, Londra lo 0,59% a 8.

Borsa: Europa positiva in chiusura, Parigi +1,37%, Londra +0,59% - Chiusura in rialzo per le principali borse europee. Parigi ha guadagnato l'1,37% a 7.850 punti, Londra lo 0,59% a 8.

Borsa: Europa apre contrastata, Parigi -0,03%, Londra +0,1%. Positive Francoforte (+0,34%) e Madrid (+0,08%) #ANSA Vai su X

Le principali borse europee si muovono in modo disomogeneo, mentre gli indici statunitensi mostrano tendenze contrastanti. Milano segna una flessione dello 0,6%, risultando la peggiore, seguita da Madrid a -0,5%. Francoforte passa in territorio ... #Borsa #B Vai su Facebook

Borsa: Europa apre contrastata, Parigi -0,03%, Londra +0,1%; Borsa: l'Europa chiude contrastata, Parigi +0,21%, Londra -0,2%; Borsa: l'Europa debole con i dazi, male Francoforte (-1%).

Borsa: Europa apre contrastata, Parigi -0,03%, Londra +0,1% - Apertura poco mossa per le principali Borse europee. notizie.tiscali.it scrive

Borsa: l'Europa apre positiva dopo i dazi, Parigi +1,15% - Avvio positivo per le Borse europee dopo l'intesa sui dazi tra Ue e Stati Uniti. Lo riporta tuttosport.com