Ha varcato la porta qualche giorno fa, i capelli bianchi, 79 anni. Una vita a fianco del marito. Ora non c’è più, è morto. Così si è fatta tatuare il suo nome su un braccio. "Dobbiamo ringraziare i calciatori, è per merito loro se sono stati superati alcuni pregiudizi. Prima il tatuaggio veniva identificato con l’avanzo di galera e il tossico, adesso non è più così. Tra i miei clienti ci sono giocatori, banchieri, imprenditori. Credo che questo sia il motivo vero, sdoganando questo mondo da certi pregiudizi si è determinato il boom al quale stiamo assistendo", Dario Mezzogori è il titolare di Jam Ink Tattoo Family. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Boom tra i colori. Lascia l’impiego per fare tatuaggi