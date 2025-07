Boom beach volley La Valmalenco conquista i giovani

Il beach volley grande protagonista in Valmalenco. Domenica al centro sportivo di Vassalini a Chiesa in Valmalenco un centinaio di persone ha dato vita a un mini torneo per l’organizzazione congiunta tra il Consorzio Turistico Sondrio & Valmalenco e la Valtellina Summer League. Oltre 60 i giovani e le giovani, provenienti da un po’ tutta la Valtellina, da Bormio a Morbegno, da Sondrio a Chiuro e Tresvio, che hanno partecipato ai tornei di beach volley, uno maschile e uno femminile, sui due campi da gioco di Vassalini. Per onore di cronaca da segnalare la vittoria delle Bea & Friends nel femminile e del team DeBe in quello maschile, ma tutti sono andati a casa con un gran ricordo di una giornata passata a giocare e divertisti insieme ad alcune delle proprie beniamine, di solite viste solo in tv. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Boom beach volley. La Valmalenco conquista i giovani

In questa notizia si parla di: valmalenco - beach - volley - giovani

