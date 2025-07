Booker T su Hardy Boyz VS Dudley Boyz | Non è fattibile

Gli Hardys hanno appena vinto per la 23ª volta i titoli di coppia, in un Ladder Match a Slammiversary. Subito dopo, Bully Ray ha sfidato i fratelli a un “ultimo match”: un probabile capitolo finale nella storica rivalità che ha definito l’epoca d’oro dei tag team nei primi anni 2000 tra Team 3D, Hardys e Edge & Christian. Secondo Booker T, l’idea di vedere Team 3D ( Bully Ray e D-Von Dudley ) affrontare ancora una volta gli Hardy Boyz a TNA Bound For Glory 2025 non è solo nostalgica. è pericolosa e poco realistica. I punti principali della sua critica. D-Von ha avuto un infarto o un ictus recentemente, e secondo Booker T non può più lottare. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - Booker T su Hardy Boyz VS Dudley Boyz: “Non è fattibile”

