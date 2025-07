Bonus nuovi nati 2025 | più tempo per fare domanda Termini estesi a 120 giorni

Dallo scorso 17 aprile è attivo il bonus nuovi nati 2025, reso operativo da una circolare Inps con relative istruzioni. A distanza di mesi arriva ora una nuova comunicazione Inps, che modifica i termini per fare domanda di sussidio, ampliandoli a 120 giorni. La novità è arrivata con il messaggio n. 2345 24 luglio 2025, con cui l’Istituto comunica il cambio di rotta sulle tempistiche di inoltro istanza dopo la nascita del figlioa. Il sussidio erogato è quello introdotto dalla Legge di bilancio 2025 per sostenere tutte le coppie che danno alla luce nuovi nati. Ecco perché è stato chiamato così. Non tutti possono accedere alla misura però. 🔗 Leggi su Leggioggi.it © Leggioggi.it - Bonus nuovi nati 2025: più tempo per fare domanda. Termini estesi a 120 giorni

