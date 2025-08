Bonus bebè 2025 tempo raddoppiato per chiedere i 1000 euro | chi può e come fare domanda

Bonus bebè 2025: tutto quello che c’è da sapere. Con l’ultima circolare, l’ Inps ha prorogato a 120 giorni (invece dei precedenti 60) il termine per presentare la domanda del bonus bebè 2025, un incentivo una tantum da 1.000 euro per ogni nuovo nato o adottato. Il contributo, introdotto dal Governo nella manovra di bilancio per fronteggiare il calo demografico (nel 2023 si contano 6,4 nati ogni mille abitanti, dati Istat ), è destinato alle famiglie con Isee inferiore a 40.000 euro e viene erogato nel mese successivo alla nascita o all’arrivo del bambino. Bonus bebè 2025: chi può richiederlo. Hanno diritto al bonus: cittadini italiani o UE e loro familiari;. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it © Gravidanzaonline.it - Bonus bebè 2025, tempo raddoppiato per chiedere i 1000 euro: chi può e come fare domanda

Bonus bebè nuovi nati 2025, c’è ancora tempo per richiedere i 1.000 euro: come fare - Nel 2025 è possibile richiedere un contributo una tantum di 1.000 euro per ogni figlio nato, adottato o in affido preadottivo.

Congedi, bonus bebè e aiuti scuola: ecco cosa cambia per chi nasce nel 2025 - Dal bonus bebè da 1.000 euro ai tre mesi di congedo pagati all'80%, sono entrate in vigore le nuove misure per chi ha un figlio nel 2025.

