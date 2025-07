Bonelli e Fratoianni vanno alla guerra dei dazi con l’app anti Trump | Non comprate i prodotti Usa

Una App anti-Trump. E’ il momento del genio.Nel circo della sinistra ci sono anche quelli che vanno alla guerra dei dazi boicottando i prodotti Usa. Sono i Dioscuri di Avs, Fratoianni e Bonelli, che riperticano una ideona partorita qualche mese fa. Era il 3 aprile. Trump aveva annunciato le percentuali in quella famosa tabella e gli strateghi dell’ultrasinistra sono ricorsi alla strategia “vincente”. Quale occasione migliore per “ricicciarla”? Rieccoli, quelli dell’app anti-Trump. Era il 3 aprile quando i due esponenti di Avs presentarono la genialata durante un flash-mob: una app per permettere al consumatore, in tempo reale, di individuare l’origine del prodotto da acquistare così, eventualmente, da boicottarlo in caso di provenienza americana. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Bonelli e Fratoianni vanno alla guerra dei dazi con l’app anti Trump: “Non comprate i prodotti Usa”

In questa notizia si parla di: bonelli - fratoianni - vanno - guerra

Gli alleati scaricano Matteo Ricci: il M5S cancella l’evento elettorale, Fratoianni e Bonelli s’imboscano in attesa di tempi migliori - Il sostegno rinnovato a parole c’è. Ma a Matteo Ricci inizia a mancare quello nei fatti. Dopo la notizia dell’avviso di garanzia che lo ha raggiunto, il candidato del campo largo nella Regione Marche si trova alle prese con i primi forfait da parte degli alleati.

“Meloni e Tajani lavorino per l’ingresso della carovana italiana a Gaza”: l’appello di Schlein, Conte, Fratoianni e Bonelli - “La carovana dell’ Intergruppo parlamentare per la pace tra Palestina e Israele sta raggiungendo il valico di Rafah: chiediamo alla presidente del Consiglio Meloni e al ministro Tajani di impegnarsi perché i nostri parlamentari e le associazioni della società civile, in rappresentanza dei cittadini italiani, possano entrare nella Striscia di Gaza per consegnare gli aiuti umanitari alla popolazione civile e accompagnarne la distribuzione”.

Bonelli: “Piantedosi strizza l’occhio ai neonazisti”. Fratoianni: “Vannacci? Vergognoso, sta con gli xenofobi” - “Il problema è il ministro degli Interni, Matteo Piantedosi, che strizza l’occhio ai neonazisti. Voglio ricordargli che la legge Mancino vieta le manifestazioni di odio e discriminazione razziale.

#inonda Guerra in Ucraina, Nicola Fratoianni: "L'Europa è smarrita, Putin e Trump sono amici e tra loro se la intendono. La verità è che noi abbiamo appaltato a Trump e ora siamo sconvolti". Vai su Facebook

Ucraina, Fratoianni: “Ci davano dei filo-putiniani, dei paci-finti; Guerra Gaza, Conte, Schlein Bonelli e Fratoianni l’abbraccio per annunciare la piazza del 7 giugno; Tensione tra Bonelli e Loy: “Mi lasci parlare, se no si faccia invitare in un monologo”. Poi accuse a Borghi..

Avs presenta la “Sblocca stipendi”, Fratoianni e Bonelli: “Adeguiamo i salari all’inflazione. Pd e M5s? Si uniscano a noi” - "Non è più tollerabile che per milioni di italiani sia faticoso mangiare la pizza fuori con la famiglia nel fine settimana" ... Come scrive ilfattoquotidiano.it

Albanese, l'ultima di Bonelli e Fratoianni: alla relatrice speciale il Nobel per la pace - Una politica incapace di distinguere tra un popolo e il suo governo. Si legge su iltempo.it