Bollettino settimanale INGV continua il sollevamento del suolo

Bollettino settimanale INGV: viene esaminato il periodo compreso tra 21 e 27 luglio. Per quanto riguarda l’aspetto sismico, sono stati localizzati 43 eventi con Md max 1.5. Sotto l’aspetto geodetico invece, quello relativo al sollevamento del suolo, abbiamo un valore di 67mm tra 1 luglio e 14 luglio. Tradotto in velocità mensile significa circa 1214mm al mese . Il Blog di Giò. 🔗 Leggi su Ilblogdigio.it

