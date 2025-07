Blue Tongue la febbre degli ovini | Decine di allevamenti coinvolti

Macerata, 29 luglio 2025 – “Purtroppo sono decine gli allevamenti coinvolti. A scanso di equivoci, va evidenziato che non ci sono rischi per la nostra salute, visto che la malattia non è trasmissibile all’uomo e non si assume con gli alimenti di origine animale. Però sta mettendo in difficoltĂ tanti allevatori”. Francesco Fucili, presidente della Coldiretti di Macerata, riassume così la situazione determinata dalla diffusione della “febbre delle pecore”, la cosiddetta Blue Tongue, letteralmente lingua blu, una malattia infettiva che colpisce i ruminanti, che da alcune settimane interessa la nostra provincia e anche il resto delle Marche, tanto che è giĂ stata attivata l’UnitĂ di crisi regionale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Blue Tongue, la febbre degli ovini: “Decine di allevamenti coinvolti”

