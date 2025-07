Blue tongue 44mila ovini da vaccinare in Emilia Romagna Quattro allevamenti positivi in provincia

Sono 44.000 gli ovini da vaccinare in Emilia-Romagna contro la "blue tongue", la febbre catarrale che colpisce i ruminanti e che si trasmette attraverso i moscerini di genere "culicoides". Anche se a inizio anno c'era scarsitĂ di vaccini, nelle ultime settimane c'è stato un boom di richieste ed è. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Blue Tongue, la febbre degli ovini: “Decine di allevamenti coinvolti” - Macerata, 29 luglio 2025 – “Purtroppo sono decine gli allevamenti coinvolti. A scanso di equivoci, va evidenziato che non ci sono rischi per la nostra salute, visto che la malattia non è trasmissibile all’uomo e non si assume con gli alimenti di origine animale.

Nuova allerta sanitaria in Abruzzo per la diffusione della blue tongue - In Abruzzo è scattata una nuova allerta sanitaria per la diffusione della blue tongue, la febbre catarrale degli ovini (anche detta Lingua blu), che è stata riscontrata in zone circoscritte delle province di L’Aquila e Teramo.

Allarme Blu Tongue in Abruzzo: secondo la Coldiretti sono a rischio oltre 200 mila pecore. Ricordiamo che la malattia non interessa e non è pericolosa per l'essere umano, ma la blue tongue, o febbre catarrale degli ovini, è una malattia virale che colpisce i ru

Blue tongue e sierotipo 8 in Calabria: fino a 200.000 per singolo allevamento - La Calabria ha subìto, da marzo a dicembre 2024, una recrudescenza della Blue tongue, causata dall’arrivo di un sierotipo emergente, ... Secondo informatoreagrario.it

Lingua blu, allevamenti di pecore positivi nel Riminese e a Forlì-Cesena - In commissione Sanità punto della situaizone oggi sulla diffusione della “blue tongue” (lingua blu) in Emilia- Lo riporta corriereromagna.it